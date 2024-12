Zwei Pkw-Lenker bei Frontalzusammenstoß verletzt

Gegen 14.40 Uhr war ein 24-jähriger Schweizer mit seinem Pkw auf der Timmelsjochstraße in Richtung Sölden unterwegs. Am Beifahrersitz saß eine gleichaltrige Landsfrau. Im Kreuzungsbereich Fahrtrichtung Gurgl-Obergurgl krachte der Eidgenosse in den Wagen eines 56-jährigen Österreichers, der auf der Ötztal Straße in Richtung Obergurgl unterwegs war.