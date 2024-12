„Es ist immer ein Highlight, in Tirol aufzutreten“

„Krone“: Sie sind als Singer/Songwriter schon über zehn Jahre im Musikgeschäft. Nun promoten Sie Ihr viertes Album „Teardrops & Confettiguns“, welches am 21. März 2025 veröffentlicht wird. Ist die Arbeit an den Songs im Laufe der Zeit leichter oder eher schwerer geworden?

Thorsteinn Einarsson: Das kommt ganz auf die Lebenssituation an. In den vergangenen drei Jahren habe ich extrem viele schöne, aber auch viele traurige Dinge erlebt. Und das ist für einen Musiker wie ich es bin, dessen Songs immer autobiografisch sind, ein Geschenk. Anfangs war es ein sehr trauriges Album, mit wunderschönen traurigen Songs, in denen ich meine Trauer verarbeitet habe. Doch letztendlich krempelte ich mein Leben um, fing an Sport zu machen und gesünder zu essen und das Leben wieder zu feiern. Und deshalb ist das Album nun eine Mischung aus tiefen Emotionen (Teardrops) und überwältigender Energie (Confettiguns).