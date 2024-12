Retter: „War klar, wir müssen ihn da rausholen!“

„Man denkt gar nicht nach, was passieren könnte, man reagiert einfach“ – der Steirer Herbert T. aus dem Bezirk Leibnitz war Freitagabend gerade auf dem Weg von seiner Nachmittagsschicht in sein Stammlokal, als er in einem Waldstück in Pirching am Traubenberg zu dem Unfall dazukam. Ein Auto war gegen einen Baum geprallt, aus der Motorhaube drang Rauch.