Steirer (26) in letzter Sekunde vor Feuer gerettet

Das war in letzter Sekunde: Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße aus Pirching am Traubenberg Richtung Norden. Plötzlich kam der Steirer in einem Waldstück aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.