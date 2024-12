Ex-Salzburg-Trainer jetzt zum Nulltarif zu haben

Leipzig interessiert

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung hat RB Leipzig ein Auge auf Schmidt geworfen, sollte Marco Rose den Verein verlassen. Die „Bullen“ sind nach sechs Niederlagen in sechs Spielen sang- und klanglos vorzeitig aus der Champions League ausgeschieden, in der Bundesliga ging es zuletzt bergab. Ein richtungsweisendes Spiel für Leipzig und Rose steht am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt an.