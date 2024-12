Stade Reims gegen Monaco ab 21 Uhr LIVE

Sieg und Niederlage

Vergangene Woche kehrte Hütter mit Monaco (zumindest in der Liga) auf die Siegerstraße zurück. Nach davor zwei Niederlagen in Serie setzten sich die Monegassen gegen Toulouse mit 2:1 durch. In der Champions League unter der Woche dann der Rückschlag: Bei Arsenal auswärts setzte es eine 0:3-Niederlage.