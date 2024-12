Premier-League-Konferenz mit Arsenal und Liverpool

Es läuft

Liverpool will seinen Lauf weiter fortsetzen. In der Premier League läuft‘s fast perfekt, und auch den Schwung aus der Champions League wollen die „Reds“ mit in die Liga nehmen. In der Königsklasse hält Liverpool bisher als einziges Team beim Punktemaximum. Und in der Liga steht die Mannschaft von Trainer Arne Slot de facto auch schon als Winterkönig fest.