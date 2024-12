Festspiele stärken Hinterhäuser den Rücken

In dieser Woche kam vor allem der Führungsstil von Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser von verschiedenen Seiten in Kritik. Jetzt reagiert das Kuratorium in einer Aussendung auf die Vorwürfe. „Das Kuratorium steht geschlossen hinter dem Direktorium der Salzburger Festspiele“, heißt es da.