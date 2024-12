Trio überschlug sich mit Pkw: Lenker war betrunken

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Außerfern: Ein 29-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Auto, woraufhin dieses gegen die Leitschiene krachte und nach einem Überschlag am Dach landete. Der Lenker war betrunken – während er verletzt wurde, kamen seine Mitfahrer mit dem Schrecken davon. Einen Alkounfall gab es auch in Osttirol.