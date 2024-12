Hochwasserhilfe an 16.000 Familien ausbezahlt

Hochwasserhilfe wird rasch ausbezahlt

Doch es ist schon viel passiert. „Die Hilfszahlungen kommen an. In 16.000 Schadensfällen im ganzen Land wurde bereits geholfen“, erklärte nun dazu der auch für den Katastrophenschutz zuständige Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) gemeinsam mit Katharina Schmid vom Katastrophenfonds. Gleichzeitig konnten die Dammbrüche entlang von Pielach, Traisen, Melk und Perschling nachhaltig geschlossen werden. Auch wenn noch einige Schadenskommissionen unterwegs sind: Fix bleibt, dass die Hochwasserhilfen von 20 auf 50 Prozent des Schadens aufgestockt sind. In besonderen Härtefällen gibt es sogar noch höhere Hilfszahlungen. Bisher wurden in Summe 290 Millionen Euro ausbezahlt, davon 90 Prozent für Schäden an privaten Wohngebäuden.