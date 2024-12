Tragödie vor Spiel: Sohn von Bern-Profi gestorben

Wie die Berner am Mittwochnachmittag bekannt gaben, ist einer der beiden Söhne des 27-Jährigen „unerwartet nach kurzer Krankheit verstorben“. Die Lebensgefährtin des Fußballers war mit den beiden Kindern in ihre Heimat Kongo gereist, dort sei es zum tragischen Ereignis gekommen, heißt es in einer Klubaussendung.