Reaktion: Bürgermeisterin gibt Geld für Sport frei

„Jede Kostenentwicklung, die die Stadt vor eine schwierige Situation stellt, trifft auch private Haushalte, NGOs und Vereine“, so eine Aussendung aus dem Rathaus. „Um den unterschiedlichen Problemlagen gerecht zu werden, erfolgt die im Budget vorgeschlagene Kürzung nicht linear, sondern nach Maßgabe der Möglichkeiten, Aufgaben mit reduzierten Mitteln bewältigen zu können. Da sich gezeigt hat, dass in den Ressorts Sport und Kultur trotz geringerer Kürzungen als in den meisten anderen Bereichen ein höherer Bedarf angemeldet wird, schichtet Bürgermeisterin Elke Kahr in ihrem Bereich je 150.000 Euro für die Freie Szene sowie für den Breitensport um, um einen Beitrag zur Absicherung dieser Bereiche zu leisten.“