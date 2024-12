Vorweihnachtliches Erlebnis im Ausseerland

Der Grundlsee, der sich in der vorweihnachtlichen Zeit von seiner stillen Seite zeigt, stellt den landschaftlichen Höhepunkt dieses Tages dar. Wer die Wanderung verlängern möchte, kann über den aussichtsreichen Fußweg in Richtung Gössl weitergehen und mit dem Bus (Linie 956) zurück nach Bad Aussee fahren. Die Adventwanderung findet am Christkindlmarkt bzw. in den gemütlichen Gaststätten von Bad Aussee ihren kulinarischen Abschluss.