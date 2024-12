Hymne verweigert: Ukrainer doch kein Staatsbürger

Vor dem Anpfiff unserer Fußball-Länderspiele, aber auch bei anderen offiziellen Anlässen und am Nationalfeiertag wird hierzulande die Bundeshymne angestimmt. Während es Marko Arnautovic und Co. theoretisch aber freisteht, mitzusingen, ist das „Absingen der Hymne“ bei sichtbarem Vorhandensein der Fahnen der Republik Österreich und des jeweiligen Bundeslandes für das Erlangen der Staatsbürgerschaft aber Gesetz. Genau das wurde nun einem Ukrainer in Niederösterreich zum Verhängnis. Bei der zeremoniellen Verleihung im Oktober verweigerte er das Mitsingen – jetzt muss er mit den Konsequenzen leben.