Steirischer Baustoffhändler meldet Insolvenz an

Die Krise in der Bauindustrie fordert in der Steiermark also ihr nächstes Opfer. Nun musste auch die Baulöwen BaustoffhandelsgmbH Insolvenz anmelden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Kalsdorf, Niederlassungen unterhält man auch in Fehring, Premstätten und Deutschfeistritz – insgesamt sind aktuell 22 Mitarbeiter beschäftigt. Hinter dem Unternehmen steht das Brüderpaar Alexander und Josef Pongratz, die auch die renommierte gleichnamige Baufirma Pongratz Bau leiten.