Betonplatte umgestürzt: Wiener tödlich verletzt

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Montag, als eine Betonplatte, aus bisher unbekannter Ursache, umstürzte und einen 32-jährigen Mann unter sich begrub. Der Vorfall ereignete sich in Korneuburg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Trotz rascher Rettungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr gerettet werden – er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.