Niederbacher und Topklub PSG: Eine Frage des Stils

Ein unvergessliches Jahr im französischen Fußball. Michel Platini & Co. hatten sich am 27. Juni 1984 im eigenen Land zum Europameister gekrönt, sechs Wochen später wurde der Pariser Prinzenpark die Heimat eines Österreichers. Paris SG verpflichtete Richard Niederbacher. Allerdings erlebte der damals 23-Jährige nur eine kurze Zeit in der Stadt der Liebe. 22 Spiele, sieben Tore - Niederbacher zog weiter zu Stade Reims.