Abschalten mit der Dubai-Schokolade

Der Preis für diese Süßigkeit scheint dabei auch nur eine Nebenrolle zu spielen, obwohl der völlig überzogen ist. Als nicht mehr zu jüngeren Generationen Zählender weiß man nicht mehr, ob man froh sein soll ob solcher vom Alltag augenscheinlich ablenkender Skurrilitäten oder sich kopfschüttelnd damit trösten soll, dass in einem Monat so oder so keiner mehr über diese Schokolade reden wird, weil sie vom nächsten Hype abgelöst wird. Und die Menschen sich wohl wieder – so wie am Samstag vor einem Innsbrucker Kaufhaus – geduldig anstellen, um ein Stück davon abzubekommen, teilzuhaben, nur kurz dem Alltag zu entfliehen.