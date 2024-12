Turbulenzen beim Salzburg-Flug nach London

Salzburger: „So einen Flug hatte ich noch nie“

Die Maschine kreiste mehrfach über die britische Hauptstadt, konnte aber aufgrund der Witterungsbedingungen nicht landen. Nach eineinhalb Stunden drehte der Pilot ab und entschied sich, am Flughafen in Birmingham zu landen. „Ich verstehe nicht, warum bei diesen Bedingungen der Flug überhaupt gestartet wurde“, wundert sich Klaus Wienroither, einer der Passagiere. Der Salzburger fliege öfter die Strecke, da die Tochter in London lebt: „Aber so einen Flug hatte ich noch nie“.