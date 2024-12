Jeremy Bracco soll Innsbruck aus Krise schießen

Im NHL-Draft verpflichtet

Bracco galt als große Zukunftshoffnung in seiner Heimat. Mit dem US-Team wurde der Flügelflitzer U18- und U20-Weltmeister. Er wurde 2015 im NHL-Draft von den Toronto Maple Leafs in der zweiten Runde gedraftet. Bracco schaffte zwar den Sprung in die NHL nicht, er wusste aber in anderen Ligen zu überzeugen. Bracco spielte über 180 Spiele in der AHL, knapp 100 Spiele in der russischen KHL sowie eine Saison in Finnland und der DEL.