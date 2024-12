Dieser Steirer sorgt für prachtvolle Bescherungen

Ein acht Meter hoher Baum als jährliche Herausforderung

Nichts ist hier von der Stange – kein Billig-Kitsch, sondern Erlesenes und Glanzvolles. „Die Lager sind entsprechend voll und das ganze Jahr über ist Weihnachten ein Thema, weil wir das ganze Jahr am Suchen, Sammeln und Bestellen sind. Eingekauft wird in halb Europa“, erklärt er. „Der Fundus an Ideen ist jedenfalls groß, wie ich den mir anvertrauten Raum mit meiner Deko-Handschrift zum Funkeln bringe. Was mich immer wieder motiviert, ist, Stimmungen zu kreieren, die so nicht existieren würden“.