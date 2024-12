Himmlische Klänge schweben über dem Traisental

Wir versammeln uns seit Mönchsgedenken hier im Gestühl der Abtei, um mit unseren Chorgebeten den Schöpfer anzurufen und ihm für alles inbrünstig zu danken, was er uns schenkt“, versichert Abt Pius Maurer, der nun in Lilienfeld jenen spirituellen Grundstein hütet, den 1202 der Babenbergerfürst Leopold VI. mit der Gründung des Klosters legte. „Mit den ersten Brüdern aus Heiligenkreuz kamen auch die ersten Chorgebete in unser Haus Gottes“, erklärt Pater Pius.