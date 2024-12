Wildpinkler attackierte Passant, Tritte gegen Kopf

Gegen 17 Uhr kam es zu der brutalen Attacke. Der 48-Jährige marschierte entlang der Innpromenade vom Stadtteil Endach kommend in Richtung Kufsteiner Stadtzentrum. Auf Höhe eines Schülerheims hielt plötzlich ein weißer Kastenwagen an. Zwei Männer stiegen aus, wobei einer davon vom Gehweg aus in den Inn urinierte.