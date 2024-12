Besondere Auszeichnung für Lionel Messi in den USA

Der argentinische Fußball-Superstar führte Inter Miami in seiner ersten vollständigen Saison in der US-Liga zum Punkterekord (74) nach der regulären Saison, in den Play-offs scheiterte Miami dann aber bereits in der 1. Runde an Atalanta United. Trotz Verletzungen steuerte der 37-Jährige in 19 Spielen 20 Tore und 16 Vorlagen bei – die Folge war der „Landon Donovan Award“ als MVP.