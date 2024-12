Job-Verlust trifft derzeit mehr Frauen als Männer

Bezirk St. Pölten ist Spitzenreiter

Insgesamt sind in NÖ jetzt 42.266 Personen als arbeitslos gemeldet – um 7,3 Prozent mehr als in der Vorweihnachtszeit 2023, aber weniger als im Österreich-Durchschnitt. Rechnet man jene in AMS-Schulungen dazu, suchen derzeit insgesamt 52.228 Menschen auf Job-Suche. Freie Stellen gibt es jedoch nur 13.681. Die meisten Arbeitslosen – nämlich 5493 – sind in der Region St. Pölten gemeldet, in zwei Bezirken war die Arbeitslosigkeit in den vergangenen Wochen rückläufig – im Bezirk Baden um 0,3 und im Bezirk Zwettl um 7 Prozent.