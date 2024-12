„Bürgerliste Willendorf“, um die ÖVP zu schwächen

Für die Bürgerliste zusammengefunden haben sich nicht nur zwei alte, sondern auch zwei neue Gesichter – nämlich Christoph Stummer sowie Waldls 22-jähriger Sohn Hugo. Bei der Wahl wolle man gegen die schwarze Übermacht ankämpfen, „Die ÖVP hat den Neos immer die Zusammenarbeit verweigert, seit wir ihnen einen Platz im Gemeinderat weggenommen haben“, so die selbstständige Marketingberaterin. Kritik übt sie an der Intransparenz. „Die Bürger wissen nicht, was in ihrer eigenen Gemeinde passiert“, so Waldl. Außerdem habe sich der Schuldenstand in den letzten sechs Jahren mehr als verdreifacht: „Wichtige Projekte wie Kanal, Straßen oder Kindergarten gehören erledigt!“ Allerdings: „Wir hätten wirklich keinen neuen Sitzungssaal um 125.000 Euro gebraucht.“