Edoardo Bove darf nicht mehr in Italien spielen

Bove droht deshalb die Auflösung seines Vertrags bei der AC Fiorentina, am kommenden Donnerstag Gegner des LASK in der Conference League. Vermutet wird, dass er an einer Myokarditis leidet, einer Entzündung des Herzmuskelgewebes. Bove war am Sonntag während eines Heimspiels gegen Inter Mailand zusammengebrochen.