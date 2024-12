Adventzauber in idyllischer Talbachklamm

Auf der Strecke von 2,3 Kilometern und etwas mehr als 100 Höhenmetern geht es gemütlich bis nach Untertal-Dorf, wo es nach einer genussvollen Stärkung auf demselben Weg zurückgeht. Im Anschluss empfehlen wir den Besuch des stimmigen Adventmarktes am Talbach in Schladming, der an den Wochenenden bis einschließlich Sonntag, 15. Dezember, geöffnet hat.