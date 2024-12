Radlerin bei Baustelle gestürzt – schwer verletzt

Ereignet hatte sich der Unfall bereits am Montagabend gegen 20 Uhr. Die 51-Jährige fuhr laut Polizei mit ihrem Mountainbike in Lans auf einer Gemeindestraße bergab. „Im Bereich einer Baustelle, bei der Fräsarbeiten am Asphalt durchgeführt wurden, kam die Frau dann zu Sturz“, so die Ermittler.