Verein verhängt Stadionverbot gegen Sechsjährigen!

Auch Begleitperson bestraft

Doch was ist eigentlich passiert? Dem Sechsjährigen wird vorgeworfen, dass er beim Heimspiel gegen Stade Reims Mitte November Pappbecher und Papierkügelchen in Richtung eines Freundes geworfen habe. Allerdings landeten die Gegenstände am Spielfeldrand und erregten damit die Aufmerksamkeit des Vereins.