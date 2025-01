Wie altes Handwerk auch die Jugend fas(s)ziniert

Durch TV-Doku zum Traumjob

Warum der 18-Jährige diesen seltenen Beruf gewählt hat? „Ich habe in der Hauptschule schon einiges an Berufen ausprobiert. Ich wusste, dass ich was mit Holz machen wollte, aber es hatte damals noch nirgends so richtig gepasst“, schildert der heutige Paradelehrling. Dann sah Reiter im Fernsehen eine Dokumentation, in der auch die Fass- und Bottichmanufaktur von Gerhard Benninger in Grafenwörth vorgestellt wurde. Das Interesse war geweckt.