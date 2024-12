NÖ: Pensionistin ins Auto gezerrt und vergewaltigt

Nach der Vergewaltigung einer 76-Jährigen am Wochenende in Möllersdorf (NÖ) sind zwei Männer in die Justizanstalt Wiener Neustadt in U-Haft. Das Duo im Alter von 21 und 29 Jahren soll die Pensionistin am Samstag in ein Auto gezerrt und missbraucht haben.