Historischer Titelgewinn trotz Rot in Minute eins

Ticket für Klub-WM

Luiz Henrique (35.) und Alex Telles per Elfmeter (44.) sorgten dennoch für eine 2:0-Pausenführung von Botafogo. Eduarod Vargas gelang in der 47. Minute nach dem Seitenwechsel per Kop der Anschlusstreffer, doch Junior Santos glückte in der siebenten Minute der Nachspielzeit der viel umjubelte dritte Treffer für die Truppe von Coach Artur Jorge. Botafogo qualifizierte sich damit auch für die für 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA angesetzte Klub-WM, bei der auch Red Bull Salzburg unter den 32 Teams dabei sein wird.