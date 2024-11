In China fühlt sich Boarder-König wie ein Skistar

„KRONE“: Du fährst beim Weltcup-Auftakt in Mylin am Samstag erstmals seit deinem Olympiasieg 2022 wieder auf China-Schnee – ein gutes Gefühl?

Benjamin Karl: Ja, man kommt mit den Erinnerungen von Peking hier an. Minus 20 Grad, dunkelblauer Himmel, perfekte Kunstschneebedingungen. Dann, alles anders: starker Wind, Schneefall und eine Piste, die sich erst setzen und hart werden muss, weil sie erst frisch beschneit wurde. Alles in allem die schwierigsten Trainingsbedingungen der heurigen Vorbereitung. Dennoch hat es was Gutes: Man wird etwas demütig und nicht übermütig vor den ersten Rennen. Alles in allem ist es aber schon cool hier. 80 Prozent Snowboarder auf den Pisten und jeden Tag Autogramme und Fotos von chinesischen Fans. Man fühlt sich fast wie ein Skistar in Österreich. (lacht)