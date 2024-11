Steirer starten mit Sonnenschein in die Skisaison

Es ist die Abrundung eines sehr sonnigen, regenarmen und gleichzeitig kühlen Novembers. Nach 17 zu warmen Monaten in Folge war es erstmals in den Tieflagen wieder kälter, berichtet der Experte. Mit optimalen Temperaturen von maximal 8 Grad starten auch viele Skigebiete in die Saison. So öffnen am Samstag unter anderem Lifte am Hauser Kaibling, auf der Turracher Höhe, der Tauplitz und der Riesneralm.