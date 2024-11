Kritik an Rose wächst: Jetzt spricht Leipzigs Boss

Duell mit Hasenhüttl

In der Liga wartet auf den Tabellendritten am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause der von Ralph Hasenhüttl gecoachte VfL Wolfsburg. „Meine Erwartung ist in erster Linie, dass alle im Stadion von der ersten Minute an spüren, dass wir alles dafür geben, dieses Spiel zu gewinnen. Die Fans haben uns zuletzt wirklich sehr gut unterstützt, auch ihnen sollten wir etwas zurückgeben“, sagte Schäfer. „Vor allem sollten wir wieder einmal drei Punkte holen, um in der Bundesliga oben dranzubleiben.“ Derzeit beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München acht Zähler.