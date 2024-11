Firmenbus krachte in Motorrad: 53-Jährige verletzt

Die regennasse Fahrbahn führte am Mittwoch im Frühverkehr zu mehreren Unfällen. Einer davon spielte sich in den frühen Morgenstunden in St. Martin im Sulmtal ab: Gegen 6.10 war ein 45-jähriger Deutschlandsberger mit seinem Firmenbus auf der L 605 in Richtung Gleinstätten unterwegs und wollte bei einer Abzweigung links abbiegen.