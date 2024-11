Neue Bim-Remise in Graz: Jetzt steht der Fahrplan

Der Ausbau der Bim-Remise in der Grazer Steyrergasse schlägt seit Jahren hohe Wellen. Wie berichtet, sind die Kosten für das Mega-Projekt von ursprünglich im Jahr 2015 geplanten 150 Millionen auf rund 230 Millionen Euro explodiert. In diesem Zusammenhang sorgten im Herbst 2021 Pläne der damals neuen Verkehrsstadträtin Judith Schwentner (Grüne) für Wirbel. Der Vizebürgermeisterin schwebte ein öffentlich zugänglicher „Sonnengarten“ am Dach der Remise vor – der dann aus Kostengründen wieder abgeblasen wurde.