Hilfe bei Inkontinenz: Schöne Geste von ManUnited

Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, bietet der englische Rekordmeister in Zukunft im Old Trafford sanitäre Produkte wie Einlagen für Männer an. Eine Studie der Wohltätigkeitsorganisation Prostate Cancer UK und dem Beratungsunternehmen PHS Group hatte zuletzt ergeben, dass die Hälfte der Männer mit Blasenschwäche seltener zu Fußballspielen geht. Das soll sich nun wieder ändern.