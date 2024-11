Das Wahlvolk hat sich halt wiederum geirrt

Das ist gleichzeitig auch ein klares Signal an das Wahlvolk, sprich den Souverän. Und dieser wird auf seine Art und Weise „Danke für die lieben Grüße“ zurücksenden und die Blauen wohl noch mehr stärken. Demnächst im Burgenland bei der Landtagswahl (19. Jänner 2025), eine Woche später in Niederösterreich bei den Gemeinderatswahlen (26. Jänner). Wenn das „rote“ Burgenland und das einst tiefschwarze Niederösterreich auch in Blau umgefärbt werden, wird nur mehr spannend sein, wie lange die Gesichter der eingangs Genannten an diesen Wahlabenden sein werden und wie sie dem Wahlvolk dann abermals ausrichten, dass es einfach nur falsch gewählt hat. Aber bekanntlich geht der Krug ja so lange zum Brunnen, bis er bricht. Deshalb: Nur munter weiter so, die FPÖ lacht und ist letztlich froh.