Steirer wollte Alkounfall seines Sohnes vertuschen

Kurz vor 14 Uhr war der 21-Jährige aus dem Bezirk Weiz am gestrigen Sonntag in Begleitung eines Beifahrers (22) mit dem Wagen seines Vaters unterwegs. In Göttelsberg in der Gemeinde Mortantsch bog er von einer Seitenstraße kommend auf den Katerlochweg (Gemeindestraße) ein und dürfte dabei eine von links kommende 23-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz übersehen haben.