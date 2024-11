Alar-Triplepack! Admira Wacker ist Herbstmeister

Für die Admiraner war es der sechste Sieg in den jüngsten sieben Partien und der dritte in Folge. Alar glänzte dabei als Goalgetter wie in seinen besten Bundesligazeiten. In der 11. Minute köpfelte der 34-Jährige nach Freistoßflanke von Josef Weberbauer ein, vier Minuten später vollendete er nach Zuspiel von Ben Summers. Nachdem Lukas Malicsek auf 3:0 (24.) erhöht hatte, war es nach dem Seitenwechsel Alar vorbehalten, alles klar zu machen. Nach einem Eckball war der Routinier im Strafraum erfolgreich und hält nun bei sieben Liga-Saisontoren.