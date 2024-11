Arlbergtunnel wieder für den Verkehr geöffnet

„Heute Nacht hat uns das Wetter überholt“, meinte der Vorarlberger Landesrat Christian Gantner, der am Freitag LH Markus Wallner am herbeigesehnten Termin vertrat. Mit überholt meinte er die massiven Schneefälle in der Nacht auf Freitag, die eine Sperre der Passstraße nach sich zogen. So verlegte man die Öffnung des Arlbergtunnels abseits des Drehbuches eben eine Nacht vor.