Jung-Krimineller brach in 66 Autos ein

Während die vier mitangeklagten Jugendlichen bereits am Freitag ihre Strafen bekamen, musste sich der wohl kriminellste des Quintetts bis Dienstag gedulden: 66 Einbrüche in geparkte Autos soll er – teils mit anderen – verübt haben. Fahrzeuge, in denen die Schlüssel lagen, wurden auch für Spritztouren genutzt – und in einigen Fällen zu Schrott gefahren.