U19-Team trotz 0:1 gegen Spanien in der Eliterunde

Zum Abschluss des Mini-Turniers im Kosovo musste sich das Team von Trainer Oliver Lederer am Dienstag zwar gegen Spanien mit 0:1 geschlagen geben, schaffte als Gruppensieger aber dennoch den Sprung in die nächste Phase. Das Gegentor fiel erst in der 90. Minute, nachdem die Österreicher gute Möglichkeiten auf die Führung hatten.