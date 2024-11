Auf die ÖSV-Boarder wartet die Chinesische Mauer

Fernab heimischer Pisten startet für die Alpin-Snowboarder am Wochenende die Weltcup-Saison in China. Bei eisigen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad samt heftiger Windböen! Wehe dem, der beim längsten Trip dieses Winters die warme Unterwäsche im vergleichsweise warmen Österreich vergessen hat. Die mehr als 7000 Flugkilometer haben die ÖSV-Asse schon am Donnerstag hinter sich gebracht, jetzt stehen je zwei Rennen in Mylin und eine Woche später in Yanqing am Programm.