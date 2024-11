Arbeiter geriet mit Hebebühne in Starkstromleitung

Eine Klasse der Volksschule wurde Augenzeuge des Rettungseinsatzes. Laut einer Stellungnahme der Bildungsdirektion reagierte die Schule prompt und brachte die Kinder in den Turnsaal, wo sie von ihrer Lehrkraft weiter betreut wurden. Das Rote Kreuz mobilisierte ein neunköpfiges Kriseninterventionsteam, das den Lehrkräften bei Bedarf zur Unterstützung bereitsteht. In diesem Schuljahr besuchen 99 Kinder (53 Mädchen und 46 Buben), die in 6 Klassen unterrichtet werden, die VS Friedburg.