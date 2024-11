Neu gedachter Adventmarkt eröffnet am Eisernen Tor

Es ist ein hohes Ziel, das sich der neue Adventmarkt am Eisernen Tor in Graz gesteckt hat: In der stressigen Vorweihnachtszeit soll dort ein Ort der Besinnlichkeit entstehen. Denn die Hektik, die zu dieser Zeit gerade in Städten herrscht, widerspreche der eigentlichen Bedeutung der Adventzeit.