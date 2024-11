Die Kaderlage bei den ÖFB-Frauen entspannt sich

Auf dem Weg zur dritten EM-Teilnahme in Folge wartet auf das österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam Polen als letzte Hürde. ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann gab am Montag für die Spiele am 29. November in Danzig und 3. Dezember in Wien ihren Teamkader bekannt und signalisierte leichte Entspannung. Wieder dabei ist das Abwehrtrio Celina Degen, Katharina Schiechtl und Laura Wienroither, das zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hatte. Hinter Degen steht noch ein Fragezeichen.