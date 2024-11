Löw gesteht: „Das war sicherlich ein Fehler“

„Einziges“ Versprechen an Musiala

Der 64-Jährige verriet dem SWR auch, dass er „das einzige Mal“ in seiner 15-jährigen Ära als Bundestrainer einem Spieler ein Versprechen gegeben habe. Er habe Bayern-Star Jamal Musiala in einem Gespräch zugesagt, „dass er im Sommer auf jeden Fall bei der EM 2021 dabei sein wird, wenn er sich für uns entscheidet“. Musiala, der auch in England aufgewachsen ist und dort fußballerisch ausgebildet wurde, hätte auch für die englische A-Nationalmannschaft auflaufen können. Er entschied sich aber für die DFB-Auswahl, in der der 21-Jährige mittlerweile mit dem gleichaltrigen Florian Wirtz von Bayer Leverkusen ein kongeniales und unumstrittenes Duo bildet.